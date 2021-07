28.07.2021 h 13:06 commenti

Covid, sono 40 i contagi pratesi nelle ultime 24 ore. Resta piatta a zero la curva dei decessi

In tutta la Regione aumentano i casi di positività ma migliora la situazione negli ospedali con sette ricoverati in meno. Due le vittime, residenti a Firenze ed Arezzo, entrambe ultranovantenni

Tornano a salire i contagi da Covid sia a Prato sia in Toscana in un quadro però che resta stabile sia dal punto di vista delle ospedalizzazioni, con sette ricoverati in meno in regione, sia dei decessi, dove nelle ultime 24 ore è segnalato solo quello di due anziane donne ultranoventenni, residenti a Firenze e Arezzo.

A Prato, quindi, resta fortunatamente piatta sullo zero la curva delle vittime, mentre sono 40 i nuovi casi di contagio sui 661 totali della Toscana, dove spiccano le province di Firenze (174 casi) e Lucca (140). Sono stati 14.241 i test analizzati tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi risale quindi al 4,64% (9,1% sulle prime diagnosi). Come detto sotto controllo la situazione negli ospedali toscani con un totale di 121 ricoverati (7 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (3 in meno). I ricoverati al Santo Stefano di Prato sono 18 (di cui uno in terapia intensiva), mentre sono sette quelli al Centro Pegaso. L'età media dei nuovi positivi si conferma bassa con 32 anni circa, sette su dieci sono under 40.