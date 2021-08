30.08.2021 h 12:55 commenti

Covid, sono 39 i nuovi positivi a Prato dove anche oggi per fortuna non ci sono vittime

I dati del bollettino regionale confermano un rallentamento nella curva dei contagi sia in provincia sia nel resto della Toscana

Scendono i nuovi casi di Covid a Prato dove anche nelle ultime 24 ore, fortunatamente, non si sono registrate vittime tra le persone colpite dall'infezione. Secondo quanto comunicato dalla Regione, in provincia ci sono stati 39 nuovi casi di positività, mentre nell'intera Toscana il totale è di 348 positivi in più. Tre le vittime: due uomini e una donna con un'età media di 82,3 anni, residenti nelle province di Firenze, Livorno e Arezzo.

Sono stati eseguiti complessivamente 5.136 tamponi molecolari e 1.550 tamponi antigenici rapidi, con il tasso di positività che sale al 5,2%, mentre per le prime diagnosi è il 12,3%. Lieve aumento dei ricoverati negli ospedali toscani che sono 478 (6 in più rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (1 in più). A Prato situazione dei ricoveri stabile dove, secondo quanto comunicato dall'Asl, tutti gli 8 ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati, mentre in area medica il 75% dei 51 pazienti risulta non aver ricevuto il vaccino. Ci sono poi 18 ricoveri alle cure intermedie del Centro Pegaso.

L'età media dei 348 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).