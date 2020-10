02.10.2020 h 14:53 commenti

Covid, sono 19 i nuovi tamponi positivi a Prato. Tra loro anche un ragazzo di 14 anni

Il bilancio delle ultime 24 ore è stato fatto dalla Regione. Si tratta nella totalità di casi asintomatici o paucisintomatici. In Toscana sono 223 i contagiati da ieri ma resta pressoché stazionaria la situazione dei ricoveri in ospedale

Sono 19 i tamponi positivi al Covid accertati a Prato nelle 24 ore che vanno da mezzogiorno di ieri alla stessa ora di oggi 2 ottobre. Un numero giornaliero molto alto che porta il totale da inizio epidemia a 914 positività. Tra i nuovi casi c'è anche un ragazzino di 14 anni che abita a Poggio a Caiano. Al momento, però, l'Asl sta ancora effettuando il tracciamento e non è chiaro se ci saranno conseguenze per la scuola frequentata dal giovane. Degli altri casi 14 sono a Prato, tuno a Cantagallo, due a Carmignano e uno a Montemurlo (questi ultimi tre trovati grazie al tracciamento per essere entrati in contatto con un caso precedente). Nessuno dei nuovi contagiati ha avuto bisogno del ricovero, essendo tutti asintomatici o paucisintomatici. Tra loro anche un 80enne che, per fortuna, al momento sta bene.

In Toscana sono, invece, 223 in più rispetto a ieri i casi (87 identificati in corso di tracciamento e 136 da attività di screening), scaturiti dall'analisi di 8.873 tamponi. L'età media è di 37 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 74% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico. I ricoverati per Covid negli ospedali toscani sono 127 (uno in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (2 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.