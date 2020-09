10.09.2020 h 07:48 commenti

Covid, solo la Provincia e Vaiano nella graduatoria per i contributi degli affitti per le scuole

Il ministero della Pubblica Istruzione ha stanziato 81mila euro per le scuole superiori, trentanovemila per il Comune della Val di Bisenzio che li utilizzerà per pagare le locazioni di due strutture della Diocesi

Trentanovemila euro come sostegno per le spese degli affitti delle scuole per fare fronte all'emergenza Covid per il Comune di Vaiano e 81mila per la Provincia, mentre nessun finanziamento per le altre amministrazioni comunali.

Il ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato le graduatorie dei contributi relativi ai bandi per l’assegnazione delle risorse per sostenere le spese di ulteriori spazi destinati alla didattica, in modo specifico per affitti e acquisto di strutture mobili. “Come presidente della Provincia – commenta Francesco Puggelli – sono soddisfatto, c'è stata assegnata la cifra richiesta che utilizzeremo per pagare l'affitto degli spazi, come ad esempio il centro Ventrone, dove siamo in locazione, sgravando così in parte il bilancio provinciale. Dall'altra, in qualità di sindaco di Poggio a Caiano sono amareggiato, stiamo facendo di tutto per far ripartire la scuola e la cifra che avevamo chiesto era essenziale. La tentazione sarebbe quella di portare le chiavi delle scuole al ministro Azzolina, ma poi prevale il buon senso e come sempre metteremo una pezza”. La Provincia ha ottenuto solo il contributo per gli affitti e non quello per le spese di gestione.Soddisfazione completa invece, per il comune di Vaiano: “Trentamila euro – ha sottolineato l'assessore alla pubblica istruzione Fabiana Fioravanti – sono un finanziamento importante, 19 mila euro saranno utilizzati per pagare gli affitti alla Diocesi dei due spazi, l'ex asilo Caritas a Vaiano e la scuola della Briglia, che abbiamo richiesto per alleggerire la scuola primaria di Vaiano e quella dell'infanzia della Tignamica. Il resto dei 21mila euro serviranno per pagare le utenze”.

Per gli altri sei comuni, compresi il capoluogo, resta la delusione e un ulteriore aggravio dei bilanci comunali.

