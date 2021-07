07.07.2021 h 13:27 commenti

Covid, si svuotano le strutture sanitarie a Prato. Oggi 3 contagi e zero decessi

Al Santo Stefano e al Centro Pegaso i ricoverati nelle aree riservate sono ai minimi termini. In Toscana nelle ultime 24 ore ci sono stati 41 nuovi casi e una sola vittima

Dopo tre giorni la provincia di Prato ritrova per fortuna lo zero nella casella dei decessi da Covid e nelle ultime 24 ore torna a scendere anche la curva dei contagi, visto che nell'area pratese ne sono stati accertati tre dei 41 totali della Toscana. Una buona notizia che va di pari passo con il progressivo svuotamento degli ospedali. Oggi in tutta la regione i pazienti con il Covid che hanno bisogno di ricovero sono sono 86 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in più). Bene la situazione anche a Prato dove ci sono in tutto solo quattro pazienti Covid divisi tra Santo Stefano (tre, di cui due in terapia intensiva) e Centro Pegaso (un solo ricoverato).

I 41 nuovi casi registrati in Toscana sono emersi dall'analisi di 9.059 test di cui 5.790 tamponi molecolari e 3.269 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,45% (0,9% sulle prime diagnosi). Scende ancora l'età media dei contagiati che è di 34 anni circa. Oggi si registra il decesso di un uomo di 75 anni in provincia di Grosseto.