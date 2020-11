29.11.2020 h 15:00 commenti

Covid, si stabilizza la curva del contagio a Prato e in Toscana. Crescono i guariti e meno ricoveri negli ospedali

Oggi sono stati 908 i nuovi positivi nella regione, dei quali 63 nel Pratese dove si devono contare anche altre tre vittime su un totale regionale di 38 decessi

Si mantiene costante, con la tendenza al basso, la curva del contagio da coronavirus sia in Toscana sia a Prato. Oggi sono stati 908 i nuovi casi positivi registrati nel bollettino della Regione, di questi 63 a Prato, con un leggero calo rispetto a ieri quando erano stati 69. E, fortunatamente, cala anche il numero dei decessi, che oggi sono 38 in tutta la Toscana, dei quali tre a Prato. L'Asl Toscana Centro fornirà poi i dettagli sulle vittime pratesi. A livello regionale l'età media delle persone decedute è di poco sotto gli 80 anni.

Il totale dei nuovi positivi, quindi, torna sotto la quota psicologica dei mille casi. Dei 908 di oggi, 546 sono stati identificati in corso di tracciamento e 362 da attività di screening. L'età media è 48 anni. I tamponi eseguiti sono stati 14.376 con il 6,3% positivo. Sono invece 6.096 i soggetti testati + (escludendo i tamponi di controllo). A questi si aggiungono i 1.942 tamponi antigenici rapidi.

I guariti crescono di 2.398 unità e raggiungono quota 56.403 (55% dei casi totali). In virtù di questo scendono gli attualmente positivi che sono oggi 43.544. In lieve diminuzione anche i ricoverati che sono 1.868 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (1 in meno). Anche in questo caso l'Asl Toscana Centro fornirà più tardi il dettaglio del Santo Stefano.