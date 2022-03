01.03.2022 h 13:10 commenti

Covid, si interrompe la striscia di decessi: nessun morto a Prato dopo i 23 dell'ultima settimana

Il numero dei morti resta fermo a 762 mentre in Toscana, per effetto dei 22 decessi nelle ultime 24 ore, sale a 9.050. 2.918 contagi a livello regionale, 100 a livello provinciale. In calo i ricoveri

Dopo la lunga striscia di decessi – 23 negli ultimi sette giorni – non si registrano vittime pratesi tra le 22 segnalate in Toscana dal bollettino della Regione che fa il punto sull'andamento del coronavirus nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti resta fermo a 762 mentre sale a 9.050 in Toscana. Gli ultimi decessi sono quelli di 11 uomini e altrettante donne con un'età media 85 anni. Sul fronte dei contagi, nelle ultime 24 ore, ne sono emersi 2.918 su scala regionale e 100 su scala provinciale. I nuovi casi sono stati rilevati in seguito all'analisi di oltre 33mila tamponi tra molecolari e rapidi con un tasso di positività dell'8,7 per cento. 39 anni l'età media dei nuovi positivi. In Toscana, dall'inizio della pandemia, si contano 858.942 contagiati, 65.010 dei quali nella provincia di Prato.

Buone notizie dagli ospedali dove il numero dei pazienti Covid continua a diminuire: oggi sono 846 – dieci in meno di ieri – le persone ricoverate, 54 delle quali in terapia intensiva.

La Toscana è ottava nella classifica nazionale per numerosità dei casi e decima per tasso di mortalità. Prato è, insieme a Firenze e Pistoia, la provincia con più contagiati, e insieme a Massa Carrara quella con più decessi in rapporto alla popolazione.



