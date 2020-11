10.11.2020 h 15:53 commenti

Covid, si aggrava il bilancio delle vittime: altri cinque decessi in provincia di Prato

Il bollettino della Regione segnala 205 nuovi casi pratesi, una crescita tuttosommato stabile rispetto a ieri

Crescono di poco, rispetto a ieri, i nuovi casi di positività al Covid in provincia di Prato ma, purtroppo, si deve registrare un'altra giornata nera sul fronte dei decessi che, nel conteggio fornito dalla Regione Toscana, sono stati 5. E' quanto si legge nel bollettino diramato nel pomeriggio e che fissa la situazione alle 12 di oggi. Le vittime sono tutti anziani: una donna di 81 anni morta al Santo Stefano, un uomo di 88 anni deceduto a Careggi e tre pazienti che erano ricoverati alla Melagrana a Narnali: due donne di 88 e 98 anni e un uomo di 90 anni.

I nuovi casi a Prato sono invece 205, così suddivisi: Cantagallo 2, Carmignano 13, Montemurlo 28, Poggio a Caiano 5, Prato 150, Vaiano 4 e Vernio 2. Sono quindi complessivamente 5.860 i pratesi che sono stati infettati dal coronavirus. Un numero che fa della nostra provincia quella con il tasso più alto di contagi di tutta la regione. Riguardo la situazione del Santo Stefano, continua ad essere molto alta la pressione con 138 pazienti ricoverati nel reparto Covid e 28 in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri.

In Toscana i casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 2.223 (1.746 identificati in corso di tracciamento e 477 da attività di screening). Con un'età media di 47 anni circa. I nuovi casi sono stati scoperti dall'analisi di 14.248 tamponi e di 1.593 test antigenici. Le persone testate sono state 7.336. I guariti sono cresciuti di 335.

Gli attualmente positivi in Toscana sono quindi 46.314, dei quali 44.490 sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. I ricoverati sono 1.824 (48 in più rispetto a ieri), di cui 242 in terapia intensiva (8 in più).

Oggi si registrano 54 nuovi decessi: 27 uomini e 27 donne con un'età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 18 a Firenze, 5 a Prato, 5 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 7 a Lucca, 5 a Pisa, 6 a Livorno, 4 a Arezzo, 1 a Grosseto.