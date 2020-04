23.04.2020 h 17:13 commenti

Covid, sette nuovi casi a Prato. In Toscana per il terzo giorno consecutivo contagi sotto quota cento

Il bollettino della Regione non segnala nuovi decessi a Prato. Buone notizie anche dagli ospedali: in confronto a ieri, 35 ricoveri in meno a livello regionale

Nelle ultime 24 ore sette nuovi casi di coronavirus, uno in più dell'aumento di ieri. E' questo il dato riferito alla provincia di Prato che si rileva dal bollettino diffuso oggi, giovedì 23 aprile, dalla Regione Toscana. Il totale dei contagi nell'area pratese sale a 486. Resta fermo a 38, invece, il bilancio dei decessi: nessun pratese tra le 18 persone – 12 uomini e sei donne – che sono morte in Toscana da ieri e che fanno salire il totale delle vittime a 723.

Le ultime 24 ore hanno registrato l'incremento più basso di sempre di nuovi casi in tutta la regione: 80. E così, per il terzo giorno consecutivo, l'aumento resta sotto quota 100 e ad oggi si contano 8.780 contagi. Un numero che fa della Toscana la decima regione in Italia per numerosità di casi: 235 ogni 100mila abitanti, rispetto ad una media di 300.

Buone notizie dagli ospedali: in confronto a ieri, 35 ricoveri in meno. Sono attualmente 959 i pazienti ricoverati e di questi sono 168 quelli in terapia intensiva.

Continua il trend positivo delle guarigioni che sfiorano quota 2mila: i pazienti toscani che si sono ristabiliti dopo l'infezione sono 1.886, 58 in più nelle ultime 24 ore e l'aumento riguarda esclusivamente le guarigioni virali, cioè tamponi di controllo che hanno dato esito negativo. Più di 4mila i tamponi eseguiti da ieri: totale dall'inizio dell'epidemia 118.177.



