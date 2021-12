16.12.2021 h 20:14 commenti

Covid, sette casi alla scuola media Pontormo. Sindaco e dirigente: "Situazione sotto controllo"

La scuola domani sarà aperta. Sono interessate da limitazioni solo le due classi coinvolte

Sono sette i bambini postivi al Covid registrati alla scuola media dell'istituto Pontormo di Carmignano. Sei appartengono alla stessa classe che quindi è in quarantena e uno, che nei giorni precedenti è entrato in contatto con questo gruppo, a un'altra. Per quest'ultima classe le lezioni sono sospese solo per domani per precauzione in attesa dell'esito dei tamponi. Si tratta di ragazzi non ancora vaccinati.

La scuola resterà aperta come hanno sottolineato sia il dirigente scolastico Luca Borgioli che il sindaco Edoardo Prestanti: “Non ci sono gli estremi per bloccare la normale attività scolastica. - afferma il preside - Invito tutti alla calma e a non diffondere notizie non vere. Monitoriamo con Asl ora dopo ora e chiediamo collaborazione dentro e fuori dall’istituto". Il quadro epidemiologico non è allarmante e comunque sotto controllo diretto di Asl, del dirigente scolastico e dell’amministrazione comunale. “Stiamo monitorando ora dopo ora gli sviluppi del caso. Quindi, chiedo calma e fiducia nelle autorità preposte. Mi preme ricordare a tutti, inoltre, che la positività certa è data soltanto dal tampone molecolare. Va da sé, dunque, che finché non si ha il referto ufficiale che lo attesti, non si può parlare di caso Covid. Raccomando infine il buonsenso –

conclude il primo cittadino -: se si è entrati in contatto con un positivo e si è in attesa di farsi il

molecolare o di saperne la risposta, è importante porsi in autoisolamento volontario. Un comportamento sensato che fa la differenza”. E l’appello al buonsenso arriva anche dal dirigente scolastico: “E’ fondamentale che il severo protocollo anticovid seguito a scuola venga rispettato anche fuori. Talvolta il contagio è il risultato di comportamenti non adeguati fuori dall’istituto. Se i ragazzi appena escono si tolgono le

mascherine e si comportano come se niente fosse diventa tutto inutile”. Quindi Luca Borgioli si rivolge alle famiglie chiedendo di limitare i momenti di assembramento senza protezione fra ragazzi e precisa: “A scuola stiamo seguendo minuziosamente gli sviluppi. Per adesso abbiamo messo in quarantena la classe dove è stato rivelato il maggior numero di positivi e sospeso per domani, invece, le lezioni in un’altra classe in attesa del risultato dei molecolari. Se seguiamo le regole, sarà più facile per tutti”.