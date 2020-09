22.09.2020 h 16:56 commenti

Covid, sei nuovi tamponi positivi a Prato. In quarantena 16 bambini di una scuola dell'infanzia

Il provvedimento dell'Asl riguarda parte di una sezione della Giovanni XXIII del comprensivo Castellani di Iolo. L’aula e gli spazi utilizzati dai bimbi sono stati sanificati

Sono sei i tamponi risultati positivi al Covid nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore, mentre 16 bambini della scuola dell’infanzia Giovanni XXIII del comprensivo Castellani di Iolo sono in quarantena preventiva in attesa di fare il tampone. Per loro è scattata l'indagine epidemiologica da parte dell'Asl dopo che nei giorni scorsi è risultato un caso di positività nella famiglia di uno dei bambini.

“E’ stata l’Asl – spiega la dirigente scolastica Immacolata Abbate – a richiederci nel fine settimana la tracciabilità dei contatti. Venerdì non tutti i bambini erano presenti, per questo la procedura è scattata solo per una parte degli alunni. Nessun controllo sanitario, invece, per le insegnanti che, lavorando con le visiere e le mascherine, secondo quanto comunicato da Asl, non sono a rischio contagio”. L’aula e gli spazi utilizzati dai bimbi sono stati sanificati e domani riaprirà regolarmente la scuola sia per gli alunni delle altre sezioni sia per quelli che erano assenti. “Il protocollo ha funzionato – conclude la dirigente scolastica – ora possiamo riprendere le lezioni in sicurezza”.

Dei sei nuovi casi pratesi nessuno è minorenne. Si tratta di quattro stranieri, compresi due cinesi, e di due italiani. A Prato i contagiati in totale dall'inizio dell'epidemia sono 811 mentre in tutta la regione si è raggiunta quota 13.970, 74 in più rispetto a ieri (34 identificati in corso di tracciamento e 40 da attività di screening) a dronte di 5.632 tamponi effettuati. L'età media è di 44 anni circa mentre il 68% è risultato asintomatico. Delle 74 positività odierne, 2 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. I ricoverati nei vari ospedali toscani sono complessivamente 119 (2 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.