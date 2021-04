27.04.2021 h 15:45 commenti

Covid, sei morti a Prato. Doccia fredda mentre continua il calo dei casi

Si allunga l'elenco delle vittime pratesi: 498 dall'inizio dell'epidemia. I nuovi sono 77. In Toscana 522 positività e 34 decessi. Arretra ancora il numero dei ricoveri

Si allunga la lista pratese delle vittime del coronavirus: dopo due giorni in cui è stato registrato un solo decesso, ne sono stati segnalati 6 nelle ultime 24 ore che portano il totale, da inizio epidemia, a 498. Le ultime vittime sono tre donne di Prato di 71, 83 e 93 anni e due uomini, uno di Prato di 91 anni e l'altro di Carmignano, 88 anni, tutti morti all'ospedale Santo Stefano, e una pratese di 84 anni deceduta all'ospedale fiorentino di Careggi.

Sul fronte dei contagi, invece, si assiste ad un rallentamento: 77 quelli emersi dall'analisi degli ultimi tamponi con il bilancio che sale a 20.330. E' questa la situazione riferita alla provincia di Prato scorrendo il bollettino diffuso oggi, martedì 27 aprile, dalla Regione che parla di 522 casi in Toscana e di altri 34 morti, 18 uomini e 16 donne con un'età media di 79 anni. Sono 6.096 le vittime del Covid in tutta la regione e oltre 224mila le persone che sono state contagiate.

Poco meno di 10mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività dell'8,5 per cento esclusi i test di controllo.

Buone notizie arrivano dagli ospedali dove continua il calo dei ricoveri: 1.449 le persone ricoverate nei reparti Covid, 17 in meno di ieri, 257 quelle in terapia intensiva, 5 in meno.

All'ospedale di Prato sono occupati 157 posti in area Covid sui 160 disponibili e 15 su 20 in terapia intensiva. Per quanto riguarda le altre strutture del territorio, tutti pieni i 42 posti del centro la Melagrana e i 23 del vecchio ospedale, mentre al centro Pegaso su 58 letti a disposizione ne sono occupati 54.



