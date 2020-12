26.12.2020 h 14:06 commenti

Covid, secondo giorno consecutivo senza decessi a Prato. I nuovi contagi sono 17

Anche il bollettino del giorno di Santo Stefano, come quello di Natale, porta buone notizie per la provincia. A livello regionale i positivi accertati sono 402 con 22 vittime

Buone notizie per Prato, sul fronte dell'emergenza Covid, anche dal bollettino pubblicato dalla Regione nel giorno di Santo Stefano. Per il secondo giorno consecutivo non vengono segnalati decessi in provincia tra le persone contagiate dal coronavirus. Inoltre, rispetto a ieri quando erano stati 50, oggi sono indicati solo 17 nuovi casi di positività a Prato. Era da molto che non si avevano due giorni di fila senza vittime, dopo due mesi funestati da tropi lutti. Il totale delle vittime del Covid nel Pratese resta dunque fermo a 242, mentre il totale dei contagiati da inizio pandemia sale a 10.291.

In Toscana i casi di positività al coronavirus sono invece 402 con 4.920 tamponi analizzati nei vari laboratori, di cui l’8,2% positivo. Sono invece 1.895 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono 349 tamponi antigenici rapidi.

Complessivamente in Toscana si registrano 22 nuovi decessi: 16 uomini e 6 donne con un'età media di 83,9 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 10.878, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 991 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (stabili). Anche a Prato la situazione dei ricoveri si mantiene su numeri confortanti: sono 72 i pazienti Covid in area medica al Santo Stefano e 8 quelli in terapia intensiva. Ci sono invece 38 letti occupati al centro La Melagrana di Narnali, 27 alla palazzina dellex Med, 20 a Villa Fiorita e 3 al Centro Pegaso all'ex Creaf.