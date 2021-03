15.03.2021 h 11:24 commenti

Covid, screening per studenti e familiari in farmacia, approvata la delibera ma mancano i tamponi

L'accordo è stato siglato la scorsa settimana fra Federfarma e Regione, ma le farmacie non sono ancora pronte per effettuare il servizio, i kit non sono stati consegnati e l'App non è ancora attiva. Entro la prossima settimana però, la campagna dovrebbe partire

Approvata la scorsa settimana delibera regionale con cui si dà il via allo screening in farmacia per studenti, familiari, insegnanti e personale Ata, ma non ci sono ancora i tamponi antigenici rapidi. Di fatto è stata stabilita la cornice però, manca il contenuto, probabilmente la campagna partirà la prossima settimana, del resto non c'è fretta visto che, con l'entrata in zona rossa della provincia di Prato, le scuole sono state chiuse.

“Siamo stati presi d'assalto dalle richieste – spiega Sergio Bottari presidente di Federfarma Prato e Toscana, - ma per ora non siamo in grado d'iniziare il servizio, oltre a mancare i tamponi è necessario organizzare gli spazi dove effettuarli, eventualmente si dovranno utilizzare anche gazebi se i locali della farmacia non sono idonei, poi bisogna scaricare e attivare l'App dove caricare i dati. Speriamo di essere pronti per la prossima settimana, manca anche l'elenco completo di tutte le farmacie che hanno aderito, quello che circola in questi giorni non è aggiornata. Chiediamo ancora qualche giorno di pazienza”

Lo screening è rivolto, su base volontaria, non solo agli scolari e studenti (0-18 anni) di tutte le scuole di ogni ordine e grado, a quelli universitari e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, al personale scolastico, ai genitori (anche se separati o non conviventi, come ai relativi tutori o affidatari), ad altri familiari (sorelle, fratelli) e anche ai nonni non conviventi. Il progetto dura 2 mesi, è rinnovabile, e prevede un tampone gratuito al mese a persona, tutte le farmacie sono collegate in rete per evitare i “furbetti “ che effettuano più tamponi in meno di 30 giorni. In caso di positività è necessario effettuare quello molecolare, e se il risultato è confermato inizierà la quarantena e il processo di tracciabilità dei contatti. Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione, il risultato si avrà entro 20 minuti tramite un sms, e non avere sintomi da Covid.

