13.09.2021 h 11:58 commenti

Covid, scendono i nuovi casi a Prato ma l'incidenza settimanale resta alta

Nelle ultime 24 ore accertati in provincia 39 contagi. Per fortuna non sono stati segnalati decessi

Sono 39 i nuovi contagi da Covid accertati a Prato nelle ultime 24 ore. E oggi, per fortuna, non viene segnalato nessun decesso, dopo quello del 66enne di nazionalità cinese avvenuto ieri. Calano, quindi, rispetto ai giorni scorsi i nuovi casi in provincia, che resta comunque tra quelle italiane a maggiore incidenza.

In Toscana, invece, i casi di positività al coronavirus sono stati complessivamente 207, trovati analizzando 4.080 tamponi molecolari e 1.839 antigenici rapidi. Il tasso di positività, come avviene dopo la domenica, risale quindi al 3,5%, che diventa 9,6% se consideriamo solo le prime diagnosi. L'età media dei 207 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

Dopo i cali della scorsa settimana, si registra un leggero aumento dei ricoverati negli ospedali toscani che sono 436 (7 in più rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (1 in più). Stabile invece la situazione a Prato dove al Santo Stefano ci sono 64 pazienti Covid, sette dei quali in terapia intensiva e 17 al Pegaso.Oggi, purtroppo, si registrano tre nuovi decessi: tutti uomini, con un'età media di 80 anni, residenti a Lucca e Siena.