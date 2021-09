23.09.2021 h 12:51 commenti

Covid, scendono a 28 i nuovi positivi a Prato dove, per fortuna, non sono segnalate vittime

Il bollettino della Regione dà conto di un miglioramento della situazione nella nostra provincia. In Toscana ci sono stati complessivamente 304 contagi e altre sei vittime

Scendono i contagi da Covid a Prato dove, fortunatamente, non sono segnalati ulteriori decessi dopo quello della donna di 60 anni registrato nel bollettino di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 28 i nuovi casi di positività accertati nell'area pratese, inferiori ai 42 di ieri e anche alla media che nell'ultima settimana ha fatto sì che la provincia di Prato fosse la seconda in Italia per incidenza di casi settimanali ogni centomila abitanti (125), superata solo da Siracusa (146). A seguire Catania (116), Crotone (114) e Reggio Calabria (104).

In Toscana sono stati invece complessivamente 304 i casi di positività al coronavirus, mentre sono stati segnalati sei nuovi decessi: tre uomini e altrettante donne con un'età media di 78,8 anni. L'età media dei 304 nuovi positivi è invece di 40 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 26% tra 20 e 39 anni, 22% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Complessivamente in Toscana sono stati eseguiti poco più di 18mila tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, con il tasso di positività all'1,7% che sale al 4,5% per le prime diagnosi. I ricoverati negli ospedaòli toscani sono 357 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (1 in più).

seguono aggiornamenti