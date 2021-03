06.03.2021 h 18:46 commenti

Covid, sarà l'ospedale di Prato il primo ad utilizzare la cura con gli anticorpi monoclonali

L'annuncio del presidente della Regione Giani intervenuto all'attivazione della nuova ala nord del Santo Stefano per i pazienti che hanno superato la fase acuta. Preoccupa la crescita di ricoveri: c'è anche un diciannovenne e due trentenni mentre solo sette giorni fa è arrivata al pronto soccorso una piccola di appena 7 giorni

Sarà il Santo Stefano il primo ospedale a utilizzare per la cura dei pazienti Covid gli anticorpi monoclonali sviluppati dal team guidato da Rino Rappuoli a Siena, non appena terminerà la sperimentazione. Lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani che oggi pomeriggio ha fatto tappa al nosocomio pratese per inaugurare l'attivazione della nuova ala nord per i pazienti Covid che hanno superato la fase acuta. Al momento sono stati preparati 12 letti ma si può arrivare fino a 22 mentre, almeno al momento, l'ala sud continuerà a ospitare le vaccinazioni della Fase 1 che dovrebbero terminare all'inizio di aprile.

L'aumento dei contagi e dei ricoveri preoccupa anche perchè il virus sembra più aggressivo e l'età media si è abbassata molto rispetto alle precedenti ondate. Si attesta attorno ai 65 anni. Tra i 102 pazienti ricoverati oggi in area Covid su 107 posti c'è anche un diciannovenne e due trentenni senza patologie pregresse mentre solo sette giorni fa è arrivata in ospedale una piccola cinese di appena 7 giorni, positiva e sintomatica che è stata trasferita al pediatrico Meyer di Firenze. Sostanzialmente stabile la situazione della terapia intensiva con 16 posti occupati su 20. Quasi al completo anche la struttura La Melagrana con 41 posti occupati su 42. Al Creaf il centro Pegaso ospita 25 pazienti su 28 letti attivi, ma sul sottoutilizzo di quello che cinque mesi fa era stato presentato come la "valvola di sfogo degli ospedali" che può arrivare a 192 posti (altri 120 nell'altro edificio ma ora è usato per la vaccinazione), l'Asl Toscana centro nega che sia un problema di personale mancante: "Usiamo il Creaf quando il paziente ha superato la fase acuta e quindi può essere dimesso dall'ospedale. - spiega Daniela Matarrese, direttrice dell'ospedale - Purtroppo sono degenze molto lunghe quindi ci vorrà tempo prima che gli attuali ricoverati possano essere spostati in una struttura per non acuti quale quella di via Galcianese". Il direttore generale Paolo Morello Marchese ha poi aggiunto che "Andiamo per gradi. Prima c'è la fase acuta da fare in ospedale e poi in via di miglioramento c'è il Creaf. Comunque c'è un bando in via di espletamento da parte di Estar, poi c'è comunque una graduatoria da cui stiamo attingendo".

Il presidente Giani indica anche un'altra strada: "Faccio appello all'università affinché metta a disposizione i propri specializzandi. Per loro sarà un modo per mettere alla prova e migliorare le conoscenze che hanno acquisito in tanti anni di studio e per noi una grande mano in questo momento così complicato".

Edizioni locali collegate: Prato

