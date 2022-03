15.03.2022 h 11:39 commenti

Covid, salgono i contagi a Prato e in Toscana ma non i casi gravi

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 239 nuovi positivi in provincia e 6.574 in regione. C'è una nuova vittima pratese: un uomo di 82 anni che era ricoverato a Careggi

Un uomo di 82 anni, che era ricoverato a Careggi a Firenze, è l'unica vittima pratese segnalata oggi dalla Regione tra i 27 decessi accertati in Toscana, con età media superiore agli 84 anni. La morte dell'anziano porta a 784 il numero di vittime in provincia da inizio pandemia.

Negli ospedali toscani si registra un lieve incremento dei pazienti Covid ricoverati che oggi sono 690 (9 in più rispetto a ieri), anche se fortunatamente si registra un calo nelle terapie intensive con tre posti in meno occupati che fanno scendere a 35 il totale. Stabile la situazione anche a Prato dove al Santo Stefano ci sono gli stessi 44 pazienti di ieri in area Covid, mentre in terapia intensiva ne è rimasto uno solo. Ci sono poi 11 pazienti al Pegaso e 37 a La Melagrana.

Tornano a salire in maniera decisa, invece, i contagi nelle ultime 24 ore senza un'analoga crescita, però, dei casi gravi. In provincia di Prato sono stati 239 e in Toscana 6.574 su 39.824 test di cui 8.178 tamponi molecolari e 31.646 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,51% (66,5% sulle prime diagnosi) in linea con quello di ieri quando si erano registrati molti meno casi ma a fronte di un numero molto più basso di tamponi. L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).