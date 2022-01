24.01.2022 h 15:22 commenti

Covid, rispetto a ieri quasi dimezzati sia i casi sia i tamponi analizzati

I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 5.603 in Toscana e 412 a Prato. In tutta la regione sono 25 i decessi tra le persone contagiate, con età media sopra gli 85 anni: tra loro anche una centenaria pratese

Sono 5.603 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 34.405 test di cui 16.075 tamponi molecolari e 18.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,29% (53,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono praticamente dimezzati (erano 10.904), così come i test (erano 66.311) mentre il tasso di positività resta quasi invariato (era 16,44%). Calano anche i contagi a Prato: sono stati 412 nelle ultime 24 ore. Oggi in Toscana si registrano 25 nuovi decessi: 16 uomini e 9 donne. L'età media è piuttosto alta e supera gli 85 anni. Una delle vittime era di Prato, in questo caso si tratta di una centenaria: una donna che aveva 101 anni ed era ricoverata al Santo Stefano.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nelle strutture sanitarie della Toscana sono oggi 1.478 (24 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (4 in più). Più tardi l'Asl fornirà il dettaglio relativo a Prato.