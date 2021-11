02.11.2021 h 15:57 commenti

Covid, risalgono i contagi e c'è una nuova vittima: è un uomo di 54 anni

Dopo giorni di dati buoni, la curva della pandemia torna a salire in provincia con i 30 casi di positività accertati nelle ultime 24 ore

Dopo giorni di contagi contenuti, che hanno fatto di Prato la provincia più virtuosa in Toscana in quanto a incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti (oggi 48, sempre la più bassa), si registra una risalita: nelle ultime 24 ore, infatti, sono state 30 le positività accertate nell'area pratese, dove viene segnalata anche una delle quattro vittime toscane (due uomini e due donne, età media 69 anni e mezzo). Si tratta di un cittadino cinese di 54 anni, morto a Careggi dove era ricoverato. Anche in questo caso è la prima vittima giovane dopo molte settimane, la numero 646 a Prato da inizio pandemia.

In Toscana sono stati invece 190 i casi di positività al coronavirus su 14.510 test di cui 4.814 tamponi molecolari e 9.696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,31% (4,7% sulle prime diagnosi). Salgono i ricoverati negli ospedali della regione, che sono 299 (16 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili). A Prato sono ricoverati 30 pazienti Covid al Santo Stefano (quattro dei quali in terapia intensiva) e sei al Centro Pegaso.