11.07.2021 h 13:18 commenti

Covid, risale il numero dei nuovi contagi nell’area pratese: 21 nelle ultime 24 ore

Il totale delle positività in provincia passa a 22.675. Ieri, nel pratese, solo un nuovo caso. In Toscana i nuovi contagi sono 87 e si registra anche un decesso, quello di un 66enne. In calo il numero dei ricoveri

Impennata dei contagi: sono 21 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato dopo che ieri ne era stato registrato soltanto uno. Il totale, da inizio epidemia, sale a 22.675, mentre in tutta la Regione si raggiunge quota 244.948 per effetto degli ultimi 87 contagi. Un morto in Toscana: un uomo di 66 anni, residente a Livorno. Questi i numeri principali del bollettino diffuso oggi, domenica 11 luglio, dalla Regione per fare il punto sull’andamento dell’emergenza sanitaria in Toscana. Poco meno di settemila i tamponi analizzati in tutta la regione nelle ultime 24 ore con un tasso di positività salito all’1,2 per cento e all’1,9 per cento se si escludono i controlli. L’età media dei nuovi positivi è di 35 anni. Buone notizie arrivano dagli ospedali dove diminuiscono impazienti ricoverati: oggi sono 81, quattro in meno rispetto a ieri. Degli ottantuno letti occupati, 15 sono in terapia intensiva. Ad oggi, a livello regionale, si contano 6.889 morti, di questi sono 602 quelli pratesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus