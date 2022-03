03.03.2022 h 09:46 commenti

Covid, rinviato a maggio lo spettacolo “Samusà” con Virginia Raffaele

Era previste due date per la prossima settimana al Politeama. Sono emersi casi di positività al Covid all’interno della compagnia

Ancora una volta la pandemia mette a dura prova il mondo dello spettacolo dal vivo. Samusà, di e con Virginia Raffaele, in programma martedì 8 e mercoledì 9 marzo al Teatro Politeama Pratese è rimandato a martedì 17 e mercoledì 18 maggio per casi di positività al Covid emersi all’interno della compagnia.

Domani intanto (venerdì 4 marzo, alle 21) gran finale della rassegna Toscanacc* con lo spettacolo di Daniela Morozzi Da consumarsi preferibilmente in equilibrio: con l’attrice fiorentina, il musicista Stefano “Cocco” Cantini per accompagnare a suon di sax e pianoforte un monologo brillante e a tratti commovente, scritto dalla stessa attrice con la collaborazione di Matteo Marsan (che firma anche la regia) e Stefano Santomauro. Il costo del biglietto è di 20 euro per il posto unico in platea. La biglietteria è aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it