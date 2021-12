07.12.2021 h 13:32 commenti

Covid, resta stabile a Prato il numero di nuovi contagiati. Cala invece in Toscana

Nelle ultime 24 ore accertati in provincia 28 casi di positività al coronavirus. Anche oggi non sono segnalate vittime pratesi mentre in tutta la regione ci sono stati due decessi

Stabili a Prato i casi di Covid nelle ultime 24 ore e, per fortuna, anche oggi la Regione non segnala nessuna vittima pratese. I nuovi contagi in provincia sono stati 28, uno in più rispetto a ieri. Il totale dei decessi, invece, resta fermo a 655 da inizio pandemia.

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati invece 498 su 38.874 test di cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,28% (5,9% sulle prime diagnosi). Calano, quindi, rispetto a ieri i nuovi positivi giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati: ieri erano stati rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su 14.517 tamponi totali, con un tasso al 3,75%. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più). In Toscana si registrano purtroppo due nuovi decessi: entrambi uomini, con un'età media di 65,5 anni. Cresce il numero di ricoverati negli ospedali toscani che sono 312 (12 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in meno).