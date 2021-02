02.02.2021 h 14:23 commenti

Covid, resta costante il numero di nuovi casi a Prato ma anche oggi nessun decesso segnalato

Il bollettino della Regione riporta 34 nuove positività al coronavirus accertate in provincia. A livello di tutta la Toscana sono 399 a fronte di quasi 15mila tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi

In leggero calo i nuovi casi di positività al coronavirus a Prato (oggi sono 34 a fronte dei 37 di ieri) mentre il bollettino della Regione non segnala nessun pratese tra le nove vittime del Covid in Toscana. Si tratta di 6 uomini e 3 donne con un'età media di 86,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Pisa, 2 a Arezzo, 2 a Siena, 1 a Grosseto. Tra i 34 casi pratesi sei riguardano cittadini di nazionalità cinese.

Sono invece 399 i positivi in più in Toscana (396 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). Sono stati trovati analizzando 7.773 tamponi molecolari e 7.147 tamponi antigenici rapidi, di cui il 2,7% è risultato positivo. Sono invece 5.971 i soggetti testati con il 6,7% che è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.202, al netto di 470 nuove guarigioni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid in Toscana tornano a salire e sono complessivamente 778 (21 in più rispetto a ieri), 109 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri). In crescita anche i posti letto occupati al Santo Stefano con 38 pazienti Covid in area medica e 11 in terapia intensiva. Alla melagrana sono invece ricoverate 42 persone e 18 al Centro pegaso all'ex Creaf.