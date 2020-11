28.11.2020 h 14:43 commenti

Covid, resta basso il numero di nuovi contagiati: oggi a Prato sono 69. Tre le vittime

Numeri confortanti anche a livello regionale dove resta alta la quantità di tamponi eseguiti. Crescono i guariti e ci sono sempre meno pazienti ricoverati negli ospedali

Continuano a restare sotto quota 100 il numero di nuovi casi di covid registrati a Prato. Per l'esattezza sono 69 quelli segnalati nel bollettino della Regione. In leggera crescita rispetto a ieri ma sempre molto più bassi della media della scorsa settimana. Purtroppo anche oggi si registrano però tre vittime pratesi, sono decedute tutte al Santo Stefano e si tratta di due donne di Prato di 66 e 77 anni e di un uomo di Poggio a caiano che aveva 80 anni.

Anche a livello regionale si conferma il trend di una frenata della pandemia: sono in tutto 1.196 i positivi che si aggiungono al totale (669 identificati in corso di tracciamento e 527 da attività di screening). Con un numero di tamponi che si mantiene alto: sono stati 16.371 quelli effettuati, di cui il 7,3% positivo. Sono, invece, 6.312 i soggetti testati oggi. A questi si aggiungono i 3.539 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Anche oggi netta la crescita dei guariti che sono 2.608 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi quindi scendono a 45.072. E calano anche i ricoverati che oggi sono 1.872 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 279 in terapia intensiva (1 in più). Buona anche la situazione al Santo Stefano dove i ricoverati in area covid scendono a 108 mentre in terapia intensiva ci sono oggi 26 pazienti positivi al tampone.

Oggi si registrano 47 nuovi decessi in tutta la Toscana: 21 uomini e 26 donne con un'età media di 80,8 anni. La Regione fa sapere comunque che alcuni dei decessi comunicati agli uffici nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse.