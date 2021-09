11.09.2021 h 14:02 commenti

Covid, resta alta l'incidenza dei contagi a Prato ma anche oggi per fortuna non sono segnalate vittime

Nelle ultime 24 ore accertati 69 nuovi casi di positività in provincia, che si conferma una delle più colpite in tutta Italia. In calo il numero di pazienti ricoverati negli ospedali della Toscana

Sono 69 i nuovi casi di contagio da Covid accertati a Prato nelle ultime 24 ore. Per fortuna nello stesso arco di tempo la Regione non ha segnalato vittime pratesi, mentre in Toscana sono stati tre i decessi: due uomini e una donna con un'età media sopra gli 88 anni, residenti a Firenze, Pisa e Siena.

Se dunque sul fronte delle vittime la situazione pratese resta sotto controllo, rimane alta la curva dei contagi che fa della provincia una di quelle italiane con la maggiore incidenza ogni centomila abitanti, preceduta solo da alcune province siciliane, come certificato dalla Fondazione Gimbe.

In Toscana i casi di positività al coronavirus sono stati complessivamente 429, scaturiti dall'analisi di 8.372 tamponi molecolari e 11.552 antigenici rapidi, con il tasso di positività al 2,2%, il 7% sulle prime diagnosi. Buone notizie anche dagli ospedali toscani dove continua a scendere il numero dei pazienti Covid ricoverati che oggi sono 434 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (2 in meno).

L'età media dei 429 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

seguono aggiornamenti