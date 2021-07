24.07.2021 h 14:01 commenti

Covid, resta a zero la curva dei decessi sia a Prato sia in Toscana. L'età media dei nuovi contagiati è 30 anni

Da oltre due settimane nell'area pratese non si registrano vittime. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 38. Stabile il numero dei ricoverati in ospedale e nelle terapie intensive

Resta appiattita a zero la curva dei decessi da Covid sia a Prato, dove ormai da più di due settimane non si registrano vittime, sia in Toscana. E resta molto bassa anche l'età media dei nuovi contagiati che oggi si attesta a 30 anni, con sette nuovi casi ogni dieci che sono di persone sotto i 40 anni. Stessa proporzione percentuale anche per i non vaccinati, che rappresentano circa il 70% dei nuovi infetti, mentre il 20% ha ricevuto una sola dose e il restante 10% risulta aver completato il ciclo vaccinale.

E' quanto si ricava dal bollettino emesso dalla Regione dove sono stati accertati in tutta la Toscana 441 nuovi casi di positività, 38 dei quali in provincia di Prato. Il tutto con poco meno di 14mila tamponi analizzati dei quali il 3,2% è risultato positivo con il tasso che sale al 7,6% sulle prime diagnosi. Stabile la situazione negli ospedali toscani dove i ricoverati sono 99 (1 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (2 in più).