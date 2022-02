07.02.2022 h 15:14 commenti

Covid, quattro decessi segnalati a Prato. I nuovi contagi ai minimi da dicembre

Nelle ultime 24 ore accertati 143 casi in provincia e 2.783 in tutta la regione. Stabile la situazione negli ospedali

Calano decisamente i nuovi casi di positività sia a Prato sia nel resto della Toscana, ma purtroppo resta ancora molto alto il bilancio delle vittime del Covid. Sono 40, infatti, i decessi segnalati nel bollettino della Regione (22 uomini e 18 donne con un'età media di 83 anni) e di questi quattro sono pratesi. Si tratta di due uomini di 76 anni e di uno di 89 che erano ricoverati al Santo Stefano e di una donna di 92 anni che si trovava a La Melagrana a Narnali. Salgono così a 718 le vittime del Covid tra i pratesi risultati positivi al coronavirus.

Resta stabile la situazione degli ospedali dove ci sono complessivamente 1.387 pazienti Covid ricoverati (3 in più rispetto a ieri), di cui 100 in terapia intensiva (3 in più). A Prato ci sono 101 ricoverati nell'area Covid del Santo Stefano (cinque sono in terapia intensiva), 48 al Centro pegaso e 44 a La Melagrana.

Come dicevamo crolla il numero di nuovi contagi che nelle ultime 24 ore sono stati 143 in provincia di Prato e 2.783 in tutta la regione su su 24.260 test di cui 9.347 tamponi molecolari e 14.913 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,47% (61,6% sulle prime diagnosi). Era dal 27 dicembre che non si registravano meno di 3mila casi giornalieri. L'età media dei nuovi positivi è di 36 anni circa (35% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Grazie agli 11.073 negativizzati o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore, il numero attuale dei positivi in Toscana scende a 114.060, -6,8% rispetto a ieri.