Covid, quasi 2mila domande per il contributo affitto straordinario. A giugno il bando 2020

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata l'8 giugno sul sito web del Comune. Intanto nei prossimi giorni sarà in pagamento il contributo affitto ordinario del bando 2019 alle 340 famiglie assegnatarie

Sono 1.989 le domande online arrivate per il bando contributo affitto straordinario per l'emergenza Covid 19, scaduto il 19 maggio: di queste, almeno un centinaio risultano presentate doppie (con lo stesso nome o più domande per nucleo familiare. Sarà presa in considerazione l'ultima). Le richieste presentate da italiani sono 846, quelle di cittadini comunitari 155, quelle di cittadini extracomunitari 988.

Le attuali risorse disponibili, 246mila euro, consentiranno di far fronte a circa 260 domande, calcolando in media un contributo di 300 euro al mese per 3 mesi (importo massimo). Il Comune di Prato sta tuttavia attivandosi per reperire ulteriori risorse e poter aumentare il numero di domande accolte. “La nostra città ha sempre dimostrato grande generosità - dice l’assessore ai Servizi Sociali e Sanità Luigi Biancalani - Sono molte le persone, le associazioni e gli enti privati che si stanno proponendo proprio in questi giorni per dare un contributo ai servizi sociali per aiutare le molte famiglie in emergenza. Per noi il contributo affitto è una priorità in questo momento, ma sono importanti anche le esigenze alimentari, il pagamento delle bollette e far ripartire le attività quotidiane per tutta la comunità, a partire dalle persone più fragili”.

La graduatoria provvisoria delle domande affitto straordinario sarà pubblicata sul sito del Comune di Prato a partire da lunedì 8 giugno, dopodiché, i cittadini potranno presentare richiesta di riesame in merito alla collocazione in graduatoria entro i successivi 10 giorni. Passato questo termine, ricontrollata la graduatoria in seguito alle domande presentate, sarà pubblicata una graduatoria definitiva, probabilmente entro il 17 giugno.

Intanto gli uffici stanno facendo i controlli sulle richieste arrivate: sono in corso le verifiche sulle corrispondenze di Ise e Dsu con quanto dichiarato, la proprietà di altri immobili, la corrispondenza del nucleo familiare Isee ed altro. Invece i dati relativi alla dimostrazione della diminuzione del lavoro a causa del Covid 19 e altra documentazione sarà controllata dopo l’ammissione al contributo.

L’impegno lavorativo degli uffici del Comune in questi giorni è molto importante come ricorda l’assessore Biancalani: “Vorrei ringraziare ancora una volta tutti i lavoratori del Comune, con particolare riferimento ai Servizi Sociali che hanno affrontato una grande mole di lavoro, procedure nuove da attivare in pochissimo tempo e per migliaia di persone: non è mancata, come di consueto, la collaborazione anche dei Servizi Sistema Informativo, Staff Comunicazione e Anagrafe. Infatti anche stavolta non abbiamo speso risorse per attivare procedure o piattaforme informatiche, avendo potuto contare sulla capacità e sulla professionalità del Ced interno al Comune per la presentazione delle domande”.

Proprio oggi, gli uffici del servizio sociale hanno mandato in pagamento anche il contributo affitti ordinario, le cui domande erano state presentate nel 2019, e che viene erogato dopo una serie di verifiche e dopo l’avvenuto pagamento da parte dei locatari del canone annuo, nell’anno successivo. Sono state accolte 340 domande, che riceveranno accreditato sul proprio conto corrente un importo di circa 900 euro. Solo 5 domande non sono state ammesse, per mancanza di requisiti e perciò non riceveranno il contributo.

I Servizi sociali sono già all’opera per il nuovo bando affitti ordinario, che uscirà a giugno. Coloro che risulteranno assegnatari di contributo affitto straordinario Covid potranno partecipare anche al nuovo bando per il contributo affitti ordinario, ma l’importo riscosso per il contributo affitto Covid 19 sarà scalato dalla somma eventualmente assegnata.

“Il contributo ordinario esiste da diversi anni, e si sostanzia anche di importanti risorse del Comune, che sono andate aumentando negli ultimi anni. E’ una cosa diversa dal contributo straordinario affitto Covid 19, che è erogato solo a coloro che hanno avuto una riduzione di reddito a causa della crisi sanitaria, ma in questo momento poter contare su entrambi questi strumenti, è una iniezione di risorse per le famiglie davvero molto importante.” conclude l’assessore Biancalani.

Il nuovo bando contributo affitto ordinario sarà invece pubblicato indicativamente nel mese di giugno 2020 e sarà poi erogato nel 2021 (devono essere rendicontate le spese di affitto sostenute).





