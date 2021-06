02.06.2021 h 14:58 commenti

Covid, prosegue la discesa della curva: a Prato 19 nuovi casi, nessun decesso segnalato

In Toscana in nuovi casi sono 162 con un’età media di 40 anni. Quattro i morti. Prato prima tra le province toscane per tasso di notifica e seconda per tasso di mortalità

Prosegue la discesa della curva pandemica anche a Prato. Secondo il bollettino emesso quotidianamente dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 19 e non si registrano decessi. Da inizio pandemia quindi i contagiati sono 22.323 e i morti 584. In tutta la Toscana i nuovi contagi di oggi sono 162 con un’età media di 40 anni circa. I decessi sono quattro, un uomo e tre donne con un'età media di 82,8 anni. Con i contagi di oggi il totale toscano da inizio pandemia sale a 241.743 casi. Oggi sono stati eseguiti 9.244 tamponi molecolari e 8.450 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 5.782 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.119, -6,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 477 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 103 in terapia intensiva (4 in meno). Prato è la provincia toscana con il tasso di notifica più alto con 8.718 casi per centomila abitanti seguita da Pistoia e Massa, mentre è seconda per tasso di mortalità (228,1 per centomila abitanti) preceduta da Massa Carrara (275 per centomila abitanti) e seguita da Firenze (220).

