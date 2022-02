18.02.2022 h 14:58 commenti

Covid, prosegue il calo di nuovi casi e di ricoveri ma anche oggi due vittime a Prato

Nelle ultime 24 ore sono stati 192 i contagi in provincia di Prato (sette in meno sul giorno precedente) e 3.324 in Toscana su 29.619 test

Sono due anziani di 87 anni, entrambi deceduti al Santo Stefano, le ultime vittime del Covid a Prato, con il totale da inizio pandemia che sale a 734. I due decessi sono stati segnalati da Asl e Regione tra i 28 accertati in Toscana nelle ultime 24 ore. Un dato, quelle delle vittime, che si mantiene ancora alto a fronte di un arretramento di tutti gli altri indicatori, a partire da quello fondamentale dell'occupazione dei posti letto nelle strutture sanitarie. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani sono oggi infatti 1.044 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (in questo caso quattro in meno). A Prato ci sono 86 pazienti al Santo Stefano, sette dei quali in terapia intensiva, 69 al Centro pegaso e 44 a La Melagrana.

Calano anche i contagi: nelle ultime 24 ore sono stati 192 in provincia di Prato (sette in meno sul giorno precedente) e 3.324 in Toscana su 29.619 test di cui 8.846 tamponi molecolari e 20.773 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,22% (58,3% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono oggi 54.527, -6% rispetto a ieri, grazie alle 6.804 persone dichiarate guarite l'ultimo giorno.