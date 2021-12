15.12.2021 h 12:51 commenti

Covid, Prato resta la meno colpita nella Toscana che torna sopra i mille contagi giornalieri

Nelle ultime 24 ore in provincia sono stati accertati 30 nuovi casi di positività e nessuna vittima. L'incidenza settimanale ogni centomila abitanti resta la più bassa dell'intera regione

Nel giorno in cui la Toscana torna sopra i mille casi di Covid giornalieri (cosa che non accadeva dal 29 aprile scorso), la provincia di Prato si conferma come quella meno colpita della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 30 i contagi accertati nell'area pratese, in crescita rispetto ai giorni scorsi ma sempre molto sotto la media delle altre province, con l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti che resta la più bassa in Toscana.

Come detto, invece, i nuovi casi giornalieri registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.036 su 34.737 test di cui 12.810 tamponi molecolari e 21.927 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi). Dei nuovi 1.036 casi giornalieri quasi il 22% sono bambini sotto i 12 anni. "Per fortuna - commenta su Fb il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - grazie ai vaccini l'aumento dei casi non provoca un aumento rapido dei ricoveri e dei decessi, infatti i morti per Covid nei primi 14 giorni di dicembre son quasi dieci volte in meno rispetto a un anno fa, mentre i ricoveri son circa quattro volte in meno rispetto a un anno fa. Tutto questo senza restrizioni, senza coprifuoco ma solo grazie ai vaccini e ai toscani che si son vaccinati".

Oltre ai contagi crescono anche i pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani che sono 371 (12 in più rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 2 uomini e 5 donne con un'età media di 84,6 anni. Nessuno di loro era residente a Prato.