30.07.2021

Covid, Prato resta a zero come decessi e c'è un calo anche nei nuovi contagi

Nelle ultime 24 ore in provincia nessuna vittima mentre i casi di positività sono stati 55 compresi nei 720 accertati in tutta la Toscana. Salgono i ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali della regione

Torna a scendere a Prato la curva dei contagi da Covid, mentre anche oggi per fortuna non si registrano decessi e l'ultimo, relativamente alla provincia, resta quello del 6 luglio scorso. I casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono stati 55, in calo rispetto ai 63 di ieri. Contagi stazionari anche nel resto della Toscana con 720 positivi su 13.506 test di cui 8.351 tamponi molecolari e 5.155 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,33% (10,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è leggermente inferiore (erano 748) così come quello dei test effettuati (erano 13.518) di conseguenza il tasso è calato (era 5,53%). In Toscana registrata una vittima: un 90enne della provincia di Arezzo.

Crescono, invece, i ricoverati negli ospedali della regione che sono 141 (16 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (1 in più). L'età media dei nuovi positivi si mantiene bassa ed è di 31 anni circa.