Covid, Prato registra lo stesso quadro di ieri con zero decessi e 15 nuovi casi

In Toscana lieve aumento e un decesso. Si tratta di un uomo di 67 anni di Arezzo. La media dei nuovi casi è 33 anni circa

Anche oggi in Toscana si registra un aumento dei nuovi casi Covid. Sono 169 in più rispetto a ieri, lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 169 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa. Stabile, rispetto a ieri, la casistica registrata a Prato e provincia secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. I nuovi casi sono 15, esattamente come ieri e portano il totale da inizio pandemia a 22.726 contagiati.

Anche oggi non si registra nessun decesso nella provincia laniera e quindi il bilancio da inizio pandemia resta fermo a 602 morti. In toscana invece si è verificato un decesso. Si tratta di un uomo di 67 anni di Arezzo.

In tutta la Toscana le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 76 (1 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), 16 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 6,7%).

Oggi nella nostra regione sono stati eseguiti 5.629 tamponi molecolari e 5.791 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,5% è risultato positivo. Sono invece 4.784 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.674, +6,8% rispetto a ieri.