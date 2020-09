14.09.2020 h 14:20 commenti

Covid, Prato piange una nuova vittima ma zero contagi nelle ultime 24 ore

Si tratta di un 51enne ricoverato al Santo Stefano per patologie pregresse. E' morto durante il trasferimento al policlinico fiorentino di Careggi

Nelle ultime 24 ore Prato registra zero contagi Covid-19 ma purtroppo anche un morto. Si tratta di un 51enne residente in città, ricoverato in Terapia intensiva al Santo Stefano per patologie pregresse. E' deceduto durante il trasferimento a Careggi. E' il primo morto in città attribuito al Covid da molte settimane.

Il 51enne è l'unico decesso avvenuto in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il bollettino della Regione Toscana dove i casi di positività sono 13.173, 59 in più rispetto a ieri (24 identificati in corso di tracciamento e 35 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 59 casi odierni è di 43 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 28% tra 26 e 40 anni, il 24% tra 41 e 65 anni, il 24% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 70% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico.

Delle 59 positività odierne, 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero, 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n.80 della Regione Toscana. Il 49% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.523 (72,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 633.578, 3.377 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.500, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 100 (3 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). A Prato, dove come detto, non si registrano nuovi contagi i positivi sono 731.