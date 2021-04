09.04.2021 h 12:26 commenti

Covid, Prato non è più la più colpita d'Italia ma resta un'altra settimana in zona rossa

Le province di Aosta e Taranto hanno un'incidenza superiore, ma nell'area pratese ci sono ancora 310 positivi ogni centomila abitanti mentre il resto della Toscana scende sotto quota 250 e può tornare in fascia arancione. Critica la situazione negli ospedali

Nella provincia di Prato si contano 310 casi di coronavirus ogni 100mila abitanti. Rispetto ai giorni scorsi si tratta di un dato in miglioramento che però non lascia speranze per un ritorno alla zona arancione già dalla prossima settimana. Non solo: l'area pratese fa i conti anche con il forte e costante appesantimento delle strutture sanitarie che segnano il tutto esaurito e che rappresentano uno degli indici decisivi per il cambio di colore. Questi i dati aggiornati dei sette giorni compresi tra venerdì 2 e ieri, giovedì 8 aprile.L'andamento dell'epidemia fa della provincia di Prato la peggiore a livello regionale con una percentuale di oltre il 7 per cento di casi sul numero di abitanti, e tra le peggiori su scala nazionale dove è terza per incidenza di contagi in rapporto alla popolazione, preceduta da Taranto con 351 positività ogni 100mila abitanti e da Aosta che guida la classifica con 407.E mentre la provincia di Prato è già rassegnata ad un'altra settimana in zona rossa, la Toscana vede all'orizzonte il cambio di colore: sono 230 i contagi ogni 100mila abitanti, al di sotto della fatidica soglia di 250. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha già delineato il quadro dei prossimi sette giorni: “Anche se saremo arancioni, terrò in zona rossa quelle zone che superano i 250 casi ogni 100mila abitanti: la provincia di Prato, il Valdarno inferiore empolese e qualche altra. Come rt la Toscana è 1.01, addirittura quindi molto vicina alla soglia tra zona gialla e zona arancione”.Grande attenzione sui numeri che arrivano dagli ospedali: ieri sera erano 285 i letti occupati nelle terapie intensive (10 in più rispetto alla settimana precedente), numero che porta ben oltre il 30 la percentuale massima oltre la quale si parla di criticità. 1.707 pazienti i pazienti nei reparti Covid (17 in meno) e 26.211 (142 in meno) le persone in isolamento.A Prato, per far fronte ad un crescente bisogno di ospedalizzazione, proprio ieri è stato deciso un ulteriore incremento dei posti letto al centro Pegaso: gli iniziali 22 sono diventati 50 e presto saliranno fino ad una settantina. Inoltre, l'andamento del contagio ha costretto alla riapertura del reparto Covid al vecchio ospedale dove sono stati attivati 23 letti. Ieri sera, su un totale di 291 posti letto tra Santo Stefano, centro Pegaso, centro La Melagrana e vecchio ospedale, non ce n'era uno libero; liberi solo 3 dei 20 letti in terapia intensiva.