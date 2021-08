26.08.2021 h 11:40 commenti

Covid, Prato è tra le 13 province con l'incidenza di casi più alta d'Italia

Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che conferma quanto già emerso in passato

Sono 13 le province con oltre 150 casi Covid per 100mila abitanti e tra queste c'è Prato con 163 casi, l'unica della Toscana presente nella parte alta della classifica frutto del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Il capoluogo laniero e la sua provincia quindi, confermano l'alta incidenza di contagi registrata durante la seconda e la terza ondata a differenza della prima.

Lo studio rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in 8 regioni e quello dei casi attualmente positivi in 13 regioni. In 68 province l'incidenza è pari o superiore a 50 casi Covid per 100mila abitanti: in Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria tutte le province raggiungono o superano tale soglia mentre sono 13 quelle con oltre 150 casi per 100mila abitanti tra cui, come detto c'è Prato. In particolare: Caltanissetta (318), Ragusa (281), Enna (268), Cagliari (239), Siracusa (234), Trapani (195), Messina (185), Catania (180), Reggio Calabria (169), Sud Sardegna (167), Palermo (163), Prato (163) e Agrigento (156).

In generale si registra un lieve aumento dei nuovi casi (+4,3%) nel periodo 18-24 agosto rispetto alla settimana precedente, con i pazienti ricoverati in area medica che continuano a salire (+16,2%) e anche nelle terapie intensive (+19,1%). In aumento i decessi: 345 negli ultimi 7 giorni, con una media di 49 al giorno rispetto ai 34 della settimana precedente

"I nuovi casi settimanali - spiega il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - dopo la stabilizzazione della scorsa settimana, fanno registrare un lieve incremento visibile anche nella media mobile dei casi giornalieri, pur rimanendo sottostimati dall'insufficiente attività di testing e dalla limitata attività di tracciamento dei contatti".

Sul fronte della campagna vaccinale Gimbe rileva che complessivamente sono 4,6 milioni gli over 50 che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19, "di cui 3,52 milioni (12,9%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose, con rilevanti differenze regionali (dal 19,6% della Sicilia al 8,2% della Puglia)". E i dati confermano "l'esitazione vaccinale degli over 50, mentre salgono tutte le curve degli under 40". Per la fascia 12-19 "non è realistico l'obiettivo di coprire con il ciclo completo il 60-65 per cento prima dell'inizio dell'anno scolastico".