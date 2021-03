06.03.2021 h 15:00 commenti

Covid, pesante il bilancio per Prato: ci sono quattro morti e 138 nuovi contagiati

Resta preoccupante il quadro tracciato dal bollettino della Regione. Continua a crescere anche il numero di pazienti ricoverati negli ospedali toscani

E' ancora molto pesante il bilancio della pandemia Covid per Prato e provincia. Il bollettino della Regione segnala 138 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, mentre sono altri quattro i decessi che vanno ad allungare la triste lista delle vittime del Covid, arrivata a quota 331 da inizio emergenza. Le ultime, comunicate dall'Asl, sono un uomo di Vaiano di 65 anni, un 74enne di Montemurlo e due donne, una di 87 anni di Poggio e una di 89 di Prato. Erano tutti ricoverati al Santo Stefano.

Intanto, a livello di tutta la Toscana, sfiorano i 1.300 i nuovi positivi al coronavirus (per l'esattezza sono 1.293), mentre vengono segnalati 23 nuovi decessi: 17 uomini e 6 donne con un'età media di 76,5 anni.

I nuovi casi sono stati scoperti dall'analisi di 15.726 tamponi molecolari e 9.547 antigenici rapidi, di cui il 5,1% è risultato positivo. Il tasso di positività sale al 10% tra le prime diagnosi.

Con i 724 dichiarati guariti nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi sono oggi 20.698. Cresce ancora la pressione sugli ospedali toscani: i ricoverati sono 1.270 (34 in più rispetto a ieri), di cui 189 in terapia intensiva (6 in più). Al Santo Stefano salgono a 102 i pazienti Covid ricoverati in area medica, mentre sono 16 in Terapia intensiva. 41 i posti occupati a La Melagrana e 25 al Centro Pegaso all'ex Creaf.

L'età media dei 1.293 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa, mentre sono 19.428 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.