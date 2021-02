26.02.2021 h 14:21 commenti

Covid, pesante bilancio per Prato: cinque decessi e 110 nuovi casi di positività

Il bollettino emesso dalla Regione riporta dati molto negativi per la provincia. In Toscana resta alto il numero di contagi anche se cala leggermente il tasso di positività

Giornata nerissima per la provincia di Prato sul fronte del contagio da coronavirus. Il bollettino della Regione segnala per oggi un nuovo balzo dei contagi, che salgono a 110, ma soprattutto la morte di cinque persone colpite dal Covid. L'Asl ha poi fornito il dettaglio sulle vittime pratesi: sono una donna di 64 anni e un uomo di 90 deceduti a La Melagrana, un uomo di 69 anni e uno di 71 morti in ospedale, infine una donna di 84 deceduta a casa.Un numero così alto di decessi in un solo giorno non si registrava da molto tempo in città. Salgono così a 316 le vittime attribuite al Covid in provincia dall'inizio dell'emergenza.

E i numeri restano alti anche in Toscana con 1.254 nuovi positivi e 22 decessi: 15 uomini e 7 donne con un'età media di 75,8 anni. I guariti sono stati 479. Le nuove positività sono emerse dall'analisi di 14.130 tamponi molecolari e 8.898 tamponi antigenici rapidi, di cui il 5,4% è risultato positivo (in leggero calo dal 6% di ieri). Gli attualmente positivi sono oggi 16.883 mentre le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.007 (5 in meno rispetto a ieri), 163 in terapia intensiva (4 in più). A Prato aumentano i ricoverati Covid in area medica al Santo Stefano che sono 63 su 72 posti disponibili (+9 da ieri) e in terapia intensiva 16 su 20 letti (+1). Sono invece tutti occupati i 42 posti a La Melagrana e ci sono 18 pazienti all'ex Creaf.