28.12.2022

Covid: pericolo nuove varianti dalla Cina, Prato trema

Il governo impone l'obbligo di tampone a chi arriva dalla Cina ma al momento sono solo i voli diretti. Il sindaco Biffoni: "Spero che il governo sia in grado di tracciare anche chi arriva da scali intermedi". L'onorevole Mazzetti (FI): "Procedere a screening comunità cinese"

I preoccupanti dati epidemiologici cinesi e la conseguente decisione del governo di rendere obbligatorio il tampone anti Covid per tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina, fanno tremare Prato dove vive una delle comunità orientale più grande d'Europa. Il problema non riguarda solo i cinesi ma anche i pratesi che attraversano la Grande Muraglia per lavoro. Numeri limitati dalla quarantena obbligatoria in entrata e dall'attuale diffusione del virus, ma comunque più alti che altrove anche se il ministero non è in grado di quantificare.In attesa di una comunicazione ufficiale e dettagliata da parte del governo, Comune e Prefettura si preparano ad attivare i propri canali informativi. Il livello di attenzione è alto anche se la buona copertura vaccinale della popolazione dovrebbe rendere meno pericolosa l'eventuale diffusione di una nuova variante. Sorvegliato speciale è per questo l'ospedale Santo Stefano, termometro del controllo della situazione. La stretta imposta dal governo sugli ingressi dei passeggeri dalla Cina, ci ha riportato indietro di quasi due anni quando il Covid entrò prepotentemente in scena cambiando tutto. Allora però, i cinesi che abitano a Prato, sparirono dalla circolazione tutelando così tutta la comunità. Ora, come è avvenuto nella seconda e terza ondata, non è più così.A preoccupare il sindaco Biffoni è il non controllo dei passeggeri che arrivano dalla Cina attraverso voli indiretti. In sostanza, chi fa scalo altrove e poi arriva in Italia, non è sottoposto a obbligo di tampone e si tratta della maggioranza delle persone: "Spero e mi auguro che il governo sia nelle condizioni di tracciare anche chi arriva da scali intermedi. – afferma il primo cittadino pratese - Il via vai da e per la Cina è oggettivamente più sostenuto che altrove per cui la preoccupazione c'è anche se le vaccinazioni di massa stanno facendo da barriera e ci aiutano ad alleggerire il carico sull'ospedale. Non abbassiamo la guardia e siamo pronti ad attivarci per quanto di competenza non appena il governo invierà le proprie disposizioni".Particolarmente preoccupato è il comitato cittadino Macrolotto Zero, il quartiere ad alta densità cinese. Attraverso il presidente Bruno Gualtieri chiede che il tampone sia obbligatorio anche "per i cinesi che vengono da altri Paesi, altrimenti il giochino di aggiramento delle regole è troppo facile. Basta fare tappa da qualche altra parte e la nuova variante ci verrà servita".Sull'argomento interviene l'onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti che propone interventi a tutela di zone, come Prato, dove la concentrazione di cittadini cinesi è più alta. “I moltissimi casi di cinesi trovati positivi al Covid a Malpensa – dice – impongono un intervento e perciò occorre uno screening immediato delle persone rientrate in Italia non solo in questi giorni e a Malpensa, ma anche nei giorni precedenti e in quelli a seguire”. La deputata pratese chiama in causa la Regione: “Solleciterò un intervento rapido dell'assessorato alla Sanità e di tutte le autorità preoposte alla salute pubblica. Quasi tre anni fa Forza Italia in Toscana fu la prima a chiedere screening e prevenzione immediata per la comunità cinese. Io stessa feci interrogazioni in Parlamento, ma poi la Regione parlò di razzismo. Oggi che il Covid è stato faticosamente superato, non ripetiamo gli stessi errori di allora”.

(e.b.)