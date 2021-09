20.09.2021 h 12:44 commenti

Covid, per fortuna nessun decesso a Prato. L'incidenza resta tra le più alte d'Italia

Nelle ultime 24 ore accertati 39 contagi in leggero aumento rispetto al giorno precedente ma con la curva che resta in calo dopo i picchi della scorsa settimana

Tornano a salire i contagi da Covid a Prato rispetto a ieri, visto che nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 39 contro i 26 del giorno precedente. Fortunatamente, però, non sono segnalate altre vittime in provincia, mentre nel resto della Toscana ci sono stati cinque decessi: due uomini e tre donne con un'età media di 77,6 anni. Nonostante la curva dei contagi nell'area pratese stia calando, resta comunque alta l'incidenza dei casi ogni centomila abitanti, che da giorni vedono ormai la provincia di Prato tra le prime tre in Italia (oggi è seconda dopo Siracusa mentre sabato era la più colpita).

In Toscana, intanto, i casi di positività al coronavirus sono stati 231 con poco più di 6.500 tamponi analizzati tra molecolari e rapidi. Il tasso sale quindi al 3,5% mentre per le prime diagnosi è il 9,4% è risultato positivo. Leggermente in rialzo i ricoverati negli ospedali toscani che sono 387 (2 in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (2 in più). A Prato ci sono 64 pazienti Covid al Santo Stefano, nove dei quali in terapia intensiva, e 19 al Centro Pegaso.

L'età media dei 231 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più).