26.04.2021 h 16:29 commenti

Covid, parla la direttrice del Santo Stefano: "C'è una discesa ma fate attenzione, il virus circola ancora"

Negli ultimi giorni aumentano i ricoveri No Covid e si riducono quelli Covid anche se i numeri sui posti letto occupati sono ancora alti

La situazione dell'ospedale che da inizio pandemia a oggi ha ricoverato 2025 casi Covid, tende a un leggero miglioramento ma l'attenzione resta massima perchè il virus sta circolando ancora. Lo afferma la direttrice del Santo Stefano, Daniela Matarrese, nel primo giorno di zona gialla della Toscana e di Prato. "I nuovi ricoveri Covid stanno diminuendo, oggi siamo a 7, mentre tra ieri e oggi abbiamo visto un aumento dei No Covid da ricoverare: sono circa 25 persone a cui aggiungiamo un 5-6 chirurgici. Ormai abbiamo acquisito una certa esperienza su come fluttuano i dati. Grazie alle Usca e ai medici di medicina generale, abbiamo il polso della situazione su cosa avviene sul territorio e di conseguenza sull'ospedale. Dieci giorni fa è stato registrato un miglioramento sul territorio che ora vediamo anche noi".

Certo, i numeri sui contagi e sui ricoveri sono ancora alti e l'ospedale e le strutture intermedie sono ancora piene per cui l'attenzione dei cittadini deve restare alta. C'è poi la questione straniera a preoccupare. Su 10 ricoveri 4 sono stranieri e di questi buona parte sono cinesi che negli ultimi dieci giorni sono persino aumentati. Il fattore lavoro ma anche le condizioni abitative possono influenzare e aumentare il contagio. "L'età media degli stranieri è molto più bassa di quella del resto dei pazienti che è di circa 68 anni".

Bene invece, rispetto alle passate ondate, il ricorso contenuto alla terapia intensiva che non è mai andata oltre 20 letti Covid occupati grazie al "largo uso della Niv, ventilazione non invasiva (caschi e maschere facciali) nell'area medica Covid in modo da creare una sorta di subintensiva. Sono competenze che si acquisiscono con il tempo. In autunno - spiega Matarrese - abbiamo rafforzato l'impianto a ossigeno per incrementarne l'uso. Oggi applichiamo la Niv al 38% dei ricoverati, circa 50-60 persone. Quotidianiamente l'intensivista effettua una consulenza per decidere se spostare i pazienti in terapia intensiva o se lasciarli in area medica".

Infine una buona notizia sulla sperimentazione della cura Covid a base di monoclonali in corso al Santo Stefano. Sono numeri piccoli per tracciare con certezza scientifica un responso di successo, ma i riscontri fanno ben sperare. Su 35 pazienti selezionati (devono avere caratteristiche molto particolari, ndr) solo 3 sono stati ricoverati mentre 8 hanno dichiarato di aver avuto una riduzione o addirittura la scomparsa dei sintomi già dal giorno dopo la somministrazione.

(e.b.)