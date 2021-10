17.10.2021 h 13:38 commenti

Covid, pandemia ai minimi a Prato: nelle ultime 24 ore otto nuovi contagi e nessun decesso

Prosegue la discesa della curva, ormai appiattita su livelli molto bassi. In Toscana ci sono stati 232 casi. Dopo lo zero di ieri, purtroppo, oggi sono segnalate sei vittime

Prosegue la fase discendente della pandemia da Covid a Prato dove nelle ultime 24 ore si sono registrati solo 8 nuovi contagi e non viene segnalato nessun decesso. Numeri che indicano una curva ormai costantemente appiattita verso il basso con un'incidenza settimanale di casi ogni centomila abitanti ben al di sotto del limite di guardia.

Il numero di contagi resta basso anche in Toscana dove rispetto a ieri i casi sono stati 232 in più. Oggi, però, dopo lo zero di ieri, si registrano purtroppo sei vittime: 5 uomini e una donna con un'età media di 76,7 anni, residenti nelle province di Firenze, Pistoia (due a testa), Livorno e Arezzo.

Sempre alto il numero di tamponi eseguiti, con l'obbligo di green pass che spinge chi non si è vaccinato a sottoporsi al test, aumentando così la vigilanza. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 8.934 tamponi molecolari e 18.823 antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Il tasso sale al 3% per le prime diagnosi. L'età media dei 232 nuovi positivi è di 45 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Gli attualmente positivi sono oggi 5.354, stabili rispetto a ieri. I ricoverati sono 219 (4 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili).