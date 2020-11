14.11.2020 h 13:45 commenti

Covid: oggi quattro vittime e balzo in avanti dei nuovi casi, sono quasi trecento

Con i dati di oggi supera quota 100 il numero totale di vittime registrate a Prato da inizio pandemia. La provincia resta quella con il tasso più alto di notifica

Balzo in avanti a Prato per i nuovi casi positivi al Covid, secondo il bollettino emesso dalla Regione con dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Sono 286 e portano il totale da inizio pandemia a 6.736. Già ieri, con 226 nuovi casi, si era registrato un aumento rispetto ai giorni precedenti ma non così forte come quello di oggi.

Completano il preoccupante quadro del bollettino i 4 morti che fanno superare quota 100, arrivando precisamente a 103, al numero totale di decessi. A questi va poi aggiunto il parroco di Tavola don Fedi, morto oggi e che probabilmente verrà inserito nel conteggio di domani. Tutte e quattro le vittime sono decedute al Santo Stefano: si tratta di uomini, residenti a Prato con età di 61 anni, due 85 e uno 86.

Prato poi continua a essere la provincia di notifica con il tasso più alto, 2.614 casi per 100.000 abitanti, seguita da Pisa (2.563) e Firenze (2.200). Questa la suddivisione dei casi nei comuni della provincia: Cantagallo 3, Carmignano 11. Montemurlo 17, Poggio a Caiano 11, Prato 228, Vaiano 10 e Vernio 6.

La situazione del Santo Stefano vede oggi 148 pazienti ricoverati nel reparto covid, dove sono già stati esauriti tutti i posti e via via ne vengono ricavati altri. Mentre in terapia intensiva sono 28 i ricoverati con coronavirus. In questo caso ci sono ancora quattro letti liberi.

In Toscana i casi di positività al coronavirus sono 2.420 in più rispetto a ieri (1.779 identificati in corso di tracciamento e 641 da attività di screening). I guariti crescono del 6,5% e raggiungono con i 1.446 di oggi la quota 23.854 (31,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.313.187, 19.184 in più rispetto a ieri. Sono 8.551 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 28,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.493 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 51.061. I ricoverati sono 1.945 (24 in più rispetto a ieri), di cui 266 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 42 nuovi decessi: 23 uomini e 19 donne con un'età media di 82,4 anni.