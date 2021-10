16.10.2021 h 17:50 commenti

Covid, oggi nessun decesso segnalato a Prato e in tutta la Toscana

Bene anche i nuovi contagi che sono in calo e la situazione dei posti letto in ulteriore miglioramento

Nessun decesso a Prato e nessun decesso in Toscana. Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla situazione pandemica, oggi fa due regali. Anzi tre perché anche il numero dei contagi è basso e inferiore a ieri sia a livello regionale che provinciale. In particolare nel territorio pratese i nuovi contagiati sono 12, undici in meno rispetto a ieri, mentre in Toscana sono 212 (211 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico). Da inizio pandemia il bilancio pratese dei decessi è quindi fermo a 642 unità mentre quello dei contagiati sale a 26.462.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 273.062 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.575 tamponi molecolari e 23.439 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,7% è risultato positivo. Sono invece 8.879 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.354, -2,3% rispetto a ieri.

In miglioramento anche la situazione dei posti letto. I ricoverati sono 215 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno).



