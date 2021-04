29.04.2021 h 15:38 commenti

Covid, oggi i nuovi contagi tornano sopra quota cento. I decessi sono tre

Da quattro giorni il bollettino quotidiano registrava numeri in calo con una media poco sopra 80. Oggi si torna a salire

Torna sopra quota 100 il numero dei casi quotidiani registrati a Prato e provincia. Non accadeva da sabato scorso. Secondo il bollettino regionale diffuso oggi, 29 aprile, nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 109, quasi 30 più di ieri. Con oggi il totale dei contagiati da inizio pandemia a Prato e provincia sale a 20.519.

Rispetto alla scorsa settimana però c'è comunque un miglioramento come testimonia l'ulteriore abbassamento del rapporto tra i contagi degli ultimi sette giorni ogni centomila abitanti. Oggi è a 261, anche se tale dato è comunque sopra la soglia limite di 250.

Sempre alto il numero delle vittime. Oggi sono 3 e portano il totale da inizio pandemia a 505 decessi. Si tratta di tre uomini: un 75enne di Cantagallo, un 86enne e un 81enne di Prato. I primi due sono morti all'ospedale mentre il terzo al proprio domicilio.

Sostanzialmente stabile la situazione dei posti letto. All'ospedale i ricoverati in area medica Covid sono 159 (6 più di ieri) su 160 letti mentre in terapia intensiva 15 (due in meno di ieri) su 20. Al completo La Melagrana di Narnali con 42 letti occupati e la palazzina Ovest al Vecchio ospedale con 23 letti mentre al Creaf i posti occupati sono 57 su 58.

Anche in Toscana si registra un aumento dei casi. Sono 1.052 in più rispetto a ieri, lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media è di 42 anni. Oggi sono stati eseguiti 14.194 tamponi molecolari e 12.995 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 10.606 i soggetti testati oggi di cui il 9,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 21.127, -0,7% rispetto a ieri.

In calo i ricoverati che sono 1.616 (54 in meno rispetto a ieri), di cui 254 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 16 uomini e 11 donne con un'età media di 80,3 anni.