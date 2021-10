06.10.2021 h 12:45 commenti

Covid, oggi a Prato nessun decesso ma nuovi contagi in aumento

Rialzo anche in Toscana dove si registra anche un decesso in più rispetto a ieri per un totale di cinque

Lieve rialzo dei nuovi casi Covid ma nessun decesso nelle ultime 24 ore a Prato e provincia secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Con i 25 di oggi, oltre il doppio di ieri, i contagi totali da inizio pandemia sul territorio provinciale, sono 26.300. I decessi, invece, sono fermi a 641, il totale di ieri quando il bollettino ha registrato due morti.

Anche in tutta la Toscana i nuovi contagi rialzano la testa rispetto a ieri. Sono 229, una settantina in più. L'età media è di 41 anni circa. Peggioramento anche per il bilancio dei decessi: oggi sono cinque, 3 uomini e 2 donne, con un'età media di 74,8 anni. Da inizio pandemia in Toscana i deceduti sono 7.192.

Oggi sono stati eseguiti 8.748 tamponi molecolari e 9.295 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 7.139 i soggetti testati oggi di cui il 3,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.166, -2,2% rispetto a ieri.

Migliora invece la situazione degli ospedali in Toscana: i ricoverati sono 263 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (stabili).