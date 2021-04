25.04.2021 h 14:14 commenti

Covid, oggi a Prato nessun decesso e i nuovi contagi scendono sotto quota 100

Il bollettino della Regione sulla pandemia non segnala nessuna vittima pratese: non accadeva da settimane ormai. Sono invece 91 i casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore

Per la prima volta da settimane ormai, il bollettino della Regione sull'emergenza Covid segnala zero vittime in provincia di Prato. Una buona notizia che va di pari passo con quella dei nuovi casi di positività nell'area pratese che, finalmente, tornano sotto quota 100. Sono infatti 91 i nuovi contagiati pratesi su un totale di 955 registrati in tutta la Toscana. In regione, complessivamente, sono stati 22 i decessi.

I dati arrivano alla vigilia del ritorno di tutta la Toscana in zona gialla. Da domani caleranno le restrizioni anche a Prato e provincia, nonostante resti quella italiana con la maggiore incidenza di casi settimanali ogni centomila abitanti. Anche qui, però, si registra un piccolo miglioramento con la quota che va sotto i 300 casi, dopo una settimana passata sempre sopra la soglia.

Tornando ai dati generali della regione, sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 14.542 tamponi molecolari e 7.428 tamponi antigenici rapidi, di cui il 4,3% è risultato positivo, tasso che sale al 12% considerando solo le prime diagnosi. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.705 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 252 in terapia intensiva (3 in meno). A Prato la situazione resta critica con 157 pazienti Covid in area medica e 18 in terapia intensiva (restano rispettivamente tre e due letti liberi). Nelle cure intermedie alla Melagrana sono occupati 41 posti su 42, alla palazzina del vecchio ospedale 22 su 23 e al Centro Pegaso 54 su 58.