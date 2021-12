04.12.2021 h 15:17 commenti

Covid, oggi a Prato dimezzato il numero di nuovi contagiati e nessun decesso

In Toscana i nuovi casi sono 677 con un'età media di 40 anni mentre i decessi sono due uomini con un'età media di oltre 90 anni

Continua l’andamento altalenante del contagio Covid a Prato seppur restando su numeri bassi. Oggi il bollettino della Regione registra 33 nuovi casi nel territorio provinciale, quasi la metà di quelli indicati ieri ma in linea con il totale di giovedì e mercoledì scorso. Anche oggi a Prato non si registrano decessi mentre in Toscana sono due. Si tratta di due uomini di Pistoia e di Grosseto con un’età media di 91,5 anni.

In Toscana i nuovi casi sono 677 in più rispetto a ieri ed emergono dall’analisi di 10.496 tamponi molecolari e 24.690 tamponi antigenici rapidi. Sono invece 10.196 i soggetti testati oggi di cui il 6,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.042, +1,5% rispetto a ieri. I nuovi contagiati hanno un’età media di 40 anni.

I ricoverati sono 295 (1 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (1 in più).

