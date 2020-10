08.10.2020 h 16:37 commenti

Covid, oggi 25 tamponi positivi a Prato compresi quattro minori. Contagiato anche un parroco

Continua a restare molto alto il numero di tamponi analizzati e proprio grazie allo screening e al tracciamento emergono tanti nuovi casi, quasi tutti asintomatici



Continua a restare alto il numero di tamponi positivi al Covid accertati a Prato e provincia: nelle ultime 24 ore sono stati 25. Nella quasi totalità si tratta di casi asintomatici o con sintomi lievi, che non richiedono il ricovero in ospedale, ma il solo isolamento domiciliare in quarantena. Tra questi ci sono quattro minori in età scolare: un bambino di 4 anni, uno di 7 e due ragazzi di 14 e 15 anni. Potrebbero dunque scattare provvedimenti anche nelle scuole, ma al momento l'Asl sta conducendo le indagini epidemiologiche e non sono stati presi provvedimenti. Tra i nuovi positivi anche il parroco di Santa Maria della Pietà don Carlo Geraci. Il sacerdote si è sottoposto a tampone perché da lunedì 5 ottobre ha la febbre. La positività al test è arrivata questa mattina e del risultato è stato immediatamente informato il vescovo Giovanni Nerbini. Don Geraci si trova in isolamento in canonica. Di conseguenza entrano in quarantena i suoi più stretti collaboratori che vivono con lui in parrocchia. Si tratta del vice parroco don Gabriele Bejenaru e suor Celina.

Con i due sacerdoti "bloccati" a casa, la Curia diocesana si sta già organizzando per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni in parrocchia. Anche questo pomeriggio sarà celebrata la messa feriale delle ore 17,30. Confermate anche le Comunioni, in programma domenica 11 ottobre alle ore 10. La messa sarà presieduta da un sacerdote individuato dalla parrocchia in accordo con la Curia.

In Toscana sono stati invece 339 in più rispetto a ieri i tamponi positivi (192 identificati in corso di tracciamento e 147 da attività di screening) su un totale di 9.050 analizzati nei vari laboratori della regione. L'età media dei casi odierni è di 42 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 62% è risultato asintomatico, il 32% pauci-sintomatico. Sempre ampiamento sotto controllo la situazione negli ospedali toscani dove ricoverati per Covid sono 159 (8 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (uno in meno). Oggi, fortunatamente, non si registrano nuovi decessi.